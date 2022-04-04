Акции РусАла сохраняют потенциал для уверенного роста - "Фридом Финанс"

Акции "РусАла" сохраняют потенциал для уверенного роста, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Росту котировок "РусАла" способствует дефицит металлов в мире, - подчеркивают аналитики инвесткомпании. - Компания может стать одним из основных бенефициаров этой ситуации, несмотря на отказ Австралии от импорта глинозема в РФ и прекращения доступа к заводу в Николаеве. В совокупности компании на данный момент не хватает 40% сырья. Вполне вероятно, что акции "РусАла" покупает государство на средства ФНБ в рамках поддержки экспортеров. Напомним, что в середине марта Китай проявлял интерес к увеличению своей доли в российских энергетических и сырьевых компаниях, в числе которых назывался и "РусАл". Что касается компенсации выпавших объемов сырья, то, возможно, компании удастся наладить поставки из Африки. А увеличение расходов на логистику будет нивелировано повышением цен на конечную продукцию, поэтому у бумаг "РусАла" остается хороший потенциал роста".

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