S&P 500 проведет предстоящие торги в диапазоне 4530-4590п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4530-4590 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"После снижения во второй половине недели в пятницу S&P 500 отскочил от поддержки вблизи 4500 пунктов. Форма пятничной свечи сформировала паттерн "молот", сигнализирующий о возможном завершении коррекции и возобновлении восходящего движения. RSI и MACD продолжают подтверждать сильные позиции "быков". Ближайший уровень поддержки для индекса широкого рынка находится в области 200-дневной скользящей, у отметки 4500 пунктов", - пишет эксперт Илья Зубков.

Аналитик подчеркивает, что инвесторы продолжают следить за риторикой ФРС. Накануне в интервью FT президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что после выхода сильных данных по рынку труда целесообразность повышения ставки на 50 б.п. в мае повысилась.

"Впрочем, эти ожидания уже учтены в рыночных котировках, и на сегодня инвесторов больше интересуют более долгосрочные прогнозы в отношении ДКП, - отмечает Зубков. - Мэри Дейли полагает, что в этом году ставка достигнет нейтрального уровня в диапазоне 2,3-2,5%, притом что для этого потребуется несколько повышений на 50 б.п. По словам главы Ф РБ Сан-Франциско, экономике, возможно, придется значительно замедлиться, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Сценарий развития стагфляции пока не рассматривается ФРС как реальный риск. Точку зрения г-жи Дейли в целом разделяет председатель ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. По его мнению, ставку необходимо вернуть к нейтральному уровню, но реализация этого плана будет зависеть от реакции экономики на действия регулятора. Также Уильямс ожидает замедления инфляции в этом году и считает, что ФРС будет стремиться сбалансировать спрос и предложение на рабочую силу и товары".

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