BCS Express назвал топ-5 акций США на текущую неделю

Аналитики BCS Express назвали топ-5 американских компаний, акции которых интересны на текущей неделе. В частности, это Qualcomm, Barrick Gold, Target, Cigna и Philips 66, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Qualcomm Inc. - одна из крупнейших компаний по разработке и исследованию беспроводных средств связи. Qualcomm делает ставку на технологии 5G. На автомобильном рынке Qualcomm работает с 25 автопроизводителями. Котировки бумаг скорректировались от рекордных уровней, достигнутых в январе. Потенциал роста относительно консенсус-прогноза на горизонте года один из наибольших в составе S&P 500, при средней рекомендации "Покупать". Компания повысила в марте дивиденды на 10%", - отмечается в комментарии.

События в Восточной Европе усилили спрос на защитные активы, подчеркивают аналитики. Котировки золота сейчас находятся в районе $1925. Инфляция в США в феврале достигла максимумов за 40 лет, поднявшись к 7,9%. И вместе с тем наблюдаются признаки приближения рецессии в динамике доходностей гособлигаций США. На этом фоне золото может рассматриваться инвесторами как составляющая защитной части портфеля. Поучаствовать в его росте можно через акции золотодобытчиков. Ярким представителем индустрии является Barrick Gold Corporation - компания, которая занимается добычей и продажей золота, разведкой и разработкой месторождений, а также производит медь. Бизнес компании имеет широкую географию.

По мнению экспертов BCS Express, в условиях растущей инфляции и возможного в будущем спада в экономике акции компаний относящихся к индустрии производства и продажи товаров первой необходимости также могут рассматриваться для диверсификации. В частности, среди ритейлеров можно обратить внимание на акции Target Corp. По консенсус-прогнозу потенциал здесь порядка 30% на горизонте года. "Компания отчиталась лучше ожиданий в начале марта. Продолжающийся рост доходов говорит о том, что Target, значительно нарастившая долю рынка за два последних года, продолжает органически расти. Компания ожидает, что в 2022г квартальные результаты будут улучшаться к сопоставимому периоду в течение года", - пишут стратеги инвесткомпании.

Акции медицинского страховщика Cigna Corp. сохраняют привлекательность как представителя сектора, нейтрального к инфляции, отмечается в комментарии. Бумага держится лучше рынка с начала года. Страховщик работает более чем в 30 странах и юрисдикциях. Среди медицинских страховщиков Cigna имеет привлекательные мультипликаторы по p/e. Отраслевые аналитики рекомендуют покупать акции компании. Консенсус-прогноз находится на уровне $261,5.

"Представитель американского нефтегаза Phillips 66 отчитался за последний квартал, превысив прогнозы Wall Street по прибыли и выручке, - пишут аналитикиBCS Express. - Котировки поддерживают высокие цены на энергоносители. В марте компания объявила о завершении ранее анонсированного слияния с Phillips 66 Partners.Большинство рекомендаций отраслевых аналитиков по акциям Phillips 66 - "Покупать", а консенсус-прогноз предполагает потенциал роста порядка 16%. Дивидендная доходность составляет 4,3%".

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