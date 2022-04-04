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04 апреля 2022 года 14:26
BCS Express назвал топ-5 акций США на текущую неделю
Аналитики BCS Express назвали топ-5 американских компаний, акции которых интересны на текущей неделе. В частности, это Qualcomm, Barrick Gold, Target, Cigna и Philips 66, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Qualcomm Inc. - одна из крупнейших компаний по разработке и исследованию беспроводных средств связи. Qualcomm делает ставку на технологии 5G. На автомобильном рынке Qualcomm работает с 25 автопроизводителями. Котировки бумаг скорректировались от рекордных уровней, достигнутых в январе. Потенциал роста относительно консенсус-прогноза на горизонте года один из наибольших в составе S&P 500, при средней рекомендации "Покупать". Компания повысила в марте дивиденды на 10%", - отмечается в комментарии. События в Восточной Европе усилили спрос на защитные активы, подчеркивают аналитики. Котировки золота сейчас находятся в районе $1925. Инфляция в США в феврале достигла максимумов за 40 лет, поднявшись к 7,9%. И вместе с тем наблюдаются признаки приближения рецессии в динамике доходностей гособлигаций США. На этом фоне золото может рассматриваться инвесторами как составляющая защитной части портфеля. Поучаствовать в его росте можно через акции золотодобытчиков. Ярким представителем индустрии является Barrick Gold Corporation - компания, которая занимается добычей и продажей золота, разведкой и разработкой месторождений, а также производит медь. Бизнес компании имеет широкую географию. По мнению экспертов BCS Express, в условиях растущей инфляции и возможного в будущем спада в экономике акции компаний относящихся к индустрии производства и продажи товаров первой необходимости также могут рассматриваться для диверсификации. В частности, среди ритейлеров можно обратить внимание на акции Target Corp. По консенсус-прогнозу потенциал здесь порядка 30% на горизонте года. "Компания отчиталась лучше ожиданий в начале марта. Продолжающийся рост доходов говорит о том, что Target, значительно нарастившая долю рынка за два последних года, продолжает органически расти. Компания ожидает, что в 2022г квартальные результаты будут улучшаться к сопоставимому периоду в течение года", - пишут стратеги инвесткомпании. Акции медицинского страховщика Cigna Corp. сохраняют привлекательность как представителя сектора, нейтрального к инфляции, отмечается в комментарии. Бумага держится лучше рынка с начала года. Страховщик работает более чем в 30 странах и юрисдикциях. Среди медицинских страховщиков Cigna имеет привлекательные мультипликаторы по p/e. Отраслевые аналитики рекомендуют покупать акции компании. Консенсус-прогноз находится на уровне $261,5. "Представитель американского нефтегаза Phillips 66 отчитался за последний квартал, превысив прогнозы Wall Street по прибыли и выручке, - пишут аналитикиBCS Express. - Котировки поддерживают высокие цены на энергоносители. В марте компания объявила о завершении ранее анонсированного слияния с Phillips 66 Partners.Большинство рекомендаций отраслевых аналитиков по акциям Phillips 66 - "Покупать", а консенсус-прогноз предполагает потенциал роста порядка 16%. Дивидендная доходность составляет 4,3%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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