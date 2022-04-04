Только эпидемиологическая ситуация в Китае удерживает котировки нефти от нового витка роста - "Открытие Инвестиции"

Только эпидемиологическая ситуация в Китае удерживает котировки нефти от нового витка роста, считает аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

"Нефть начинает новую неделю небольшим ростом. Заявления США о продажах из стратегических резервов рассматривается на рынке в качестве временной меры, которая не решает проблему структурного дефицита. Нефтяники США не торопятся с наращиванием добычи, так как вынуждены расплачиваться с кредиторами вместо инвестиций в производство. По данным Baker Hughes, за прошлую неделю число активных нефтяных буровых в США увеличилось на 2 единицы, до 533 штук. По сути, нефть удерживает от нового витка роста лишь ситуация со спросом в Китае, где карантинные меры в Шанхае и ряде других городов привели к существенному падению спроса", - пишет эксперт инвесткомпании.

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