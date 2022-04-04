Котировки нефти, вероятно, пока останутся около $100/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефтяных фьючерсов, вероятно, пока останутся около $100 за баррель Brent, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Прошлую неделю нефтяные цены находились под давлением, негатив на нефтяном рынке был связан с ужесточением эпидемиологических ограничений в Китае, что ухудшает перспективы роста спроса на нефть, а также с планами ряда стран по продаже нефти из резервов. В частности, США планируют продать сразу 180 млн барр. в течение шести месяцев. В понедельник фьючерсы Brent растут на 0,43% и торгуются около $104,85/барр. Дальнейшая динамика нефтяных котировок продолжит определяться перспективами перебоев в поставках энергоресурсов. В целом раскрытые подробности схемы оплаты российских поставок не были особо жесткими, в связи с чем опасения перебоев не выросли значительно. Тем не менее риски усиления перебоев в поставках остаются, что вкупе со все еще низкими уровнями добычи должно удержать фьючерсы Brent от падения ниже $100/барр. при сохранении геополитической неопределенности", - отмечают эксперты банка.

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