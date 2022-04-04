Курс рубля, скорее всего, будет находиться вблизи уровня 83-85 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля, скорее всего, будет находиться вблизи уровня 83-85 руб./$1 в ближайшие дни при отсутствии особо важных геополитических новостей, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB в понедельник растет и находится около 84,05 руб./$1. Во многом дальнейшая динамика рубля будет зависеть от того, как будет происходить ослабление текущих мер поддержки. В пятницу Банк России повысил порог по переводам средств физических лиц за рубеж, но пока такие действия сложно назвать принципиально важными для рубля. Ослабление более значимых для рубля мер поддержки может сдерживать курс USD/RUB от закрепления на уровнях ниже 80 руб./$1. На этом фоне курс USD/RUB в ближайшие дни, вероятно, будет находиться вблизи 83-85 руб./$1 в отсутствие особо важных геополитических новостей", - пишут эксперты банка.

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