Рубль может отыграть все "санкционное" падение в течение этой недели - "Алор Брокер"

Рубль может отыграть все "санкционное" падение в течение этой недели, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль продолжает сохранять фундаментальную силу. По появившимся в выходные сообщениям из ЕС, можно осторожно предположить, что страны Европы перейдут на установленный Россией порядок расчетов за газ. Это значит, что в рубли будет конвертироваться не 80%, а 100% выручки за газ. Возможно, уже на этой неделе рубль отыграет все "санкционное падение", - считает эксперт инвесткомпании.

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