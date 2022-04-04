Пара доллар-рубль может остаться в диапазоне 80-90 руб./$1 на текущей неделе - ПСБ

Пара доллар-рубль может остаться в диапазоне 80-90 руб./$1 на текущей неделе, считает ведущий аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Пара доллар-рубль в пятницу удержалась выше отметки 83 руб./$1. Способствовали приостановке укрепления рубля некоторое усиление позиций доллара и дальнейший рост долларовых ставок, а также откат нефтяных котировок: фьючерс на Brent упал к $104/барр., отражая ожидания роспуска стратегических резервов ведущими странами. Объемы торгов на российском валютном рынке заметно снизились, отражая снижение активности экспортеров, которая традиционно высокая в начале месяца. В понедельник мы ждем, что активность экспортеров останется невысокой, что может вернуть курс доллара в начале недели в зону 85-88 руб./$1", - отмечает эксперт.

На взгляд Головинова, настраивает на отскок доллара и его некоторая перепроданность, сформированная после сильного движения прошлой недели. На горизонте ближайшей недели пара доллар-рубль может остаться в диапазоне 80-90 руб./$1, двигаясь вслед за конъюнктурой мировых валютных рынков, полагает аналитик банка.

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