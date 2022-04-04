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04 апреля 2022 года 09:43
Цена нефти остается под умеренным давлением в понедельник - BCS Express
Цена нефти остается под умеренным давлением в понедельник, говорится в комментарии BCS Express. "Падение фьючерсов Brent в понедельник продолжается - они опустились ниже $104/барр. В основном сказываются сразу три фактора. Во-первых, это ожидания использования стратегических резервов США. С мая в течение полугода на рынок дополнительно поставят 180 млн барр. К ним добавятся и другие страны МЭА. Во-вторых, это признаки урегулирования конфликта между Саудовской Аравией и хуситами. В-третьих, из-за пандемии продолжаются масштабные локдауны в КНР, которые сами по себе обеспечивают солидное снижение совокупного спроса на нефть. В результате растут риски дальнейшего сползания котировок Brent ниже круглой отметки в $100/барр.", - пишет эксперт инвесткомпании Василий Карпунин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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