Цена нефти остается под умеренным давлением в понедельник - BCS Express

Цена нефти остается под умеренным давлением в понедельник, говорится в комментарии BCS Express.

"Падение фьючерсов Brent в понедельник продолжается - они опустились ниже $104/барр. В основном сказываются сразу три фактора. Во-первых, это ожидания использования стратегических резервов США. С мая в течение полугода на рынок дополнительно поставят 180 млн барр. К ним добавятся и другие страны МЭА. Во-вторых, это признаки урегулирования конфликта между Саудовской Аравией и хуситами. В-третьих, из-за пандемии продолжаются масштабные локдауны в КНР, которые сами по себе обеспечивают солидное снижение совокупного спроса на нефть. В результате растут риски дальнейшего сползания котировок Brent ниже круглой отметки в $100/барр.", - пишет эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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