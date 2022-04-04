Индекс Мосбиржи начнет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 2700-2810п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 2700-2810 пунктов, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия основной торговой сессии в России с отклонением в пределах 2% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2700-2810 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2680, 2650 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2820, 2850 пунктов. После открытия с довольно сильным отклонением индекс Мосбиржи способен перейти в состояние консолидации. Трехдневное коррекционное повышение указанного индекса сегодня может приостановиться в связи с техническими факторами. Во второй половине дня влияние на ход локальных торгов способны оказать внешнеполитические новости. Динамика внешних рынков по-прежнему не является ориентиром для российских фондовых индексов", - прогнозирует эксперт.

Манжос добавляет, что после недавнего возобновления торгов акциями индекс Мосбиржи не отыграл должным образом весь тот экономический и внешнеполитический негатив, который накопился с начала марта. Поэтому оптимизм последних дней на российском фондовом рынке, по его мнению, не выглядит обоснованным. Эксперт считает, что нет гарантий устойчивости состоявшегося роста котировок.

"Локальный рынок акций продолжает двигаться в собственной логике, без оглядки на внешние рынки и на иностранную статистику. Так или иначе, но с технической точки зрения индекс Мосбиржи не сумел пробить с первой попытки близкое значимое сопротивление, расположенное в районе 2800 пунктов. Поэтому его откат вниз от указанного уровня не исключен в начале новой недели", - заключает аналитик инвесткомпании.

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