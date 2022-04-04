Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 82-100 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 82-100 руб./$1, а по паре евро/рубль - 92-100 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Курс российского рубля продолжает плавное укрепление, которое начал в конце марта. При этом в качестве поддержки этого тренда выступают как снижение импорта, так и действующие в России ограничения на покупку и вывоз иностранной валюты, а также операции с ней. Способствуют укреплению курса рубля и меры Банка России, предпринятые в конце недели, которые ожидаемо привели к уменьшению спроса на валюту на бирже. По-прежнему сложно оценивать фактор развития событий вокруг предложения об оплате газа за российские рубли и окончательное решение Европы на этот счет. Учитывая нестабильную геополитическую обстановку, строить какие-либо точные прогнозы относительно дальнейшего поведения валютных курсов не представляется возможным. Все события на рынке в понедельник определяет исключительно характер риторики и перспективы мирных переговоров двух стран", - отмечает Тимошенко.

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