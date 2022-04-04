Причин для разворота фондового рынка России вниз пока нет - BCS Express

Причин для разворота фондового рынка России вниз пока нет, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Торговая сессия в понедельник будет проходить примерно в том же режиме, что и в пятницу. Основные торги акциями и облигациями пройдут с 10:00 до 18:40 МСК. Теперь режим торгов будет объявлять не ЦБ РФ, а сама Мосбиржа. Каких-то существенных улучшений геополитической ситуации за выходные не замечено. Тем не менее, причин для разворота нашего фондового рынка пока нет. Наоборот, с середины прошлой недели формируются очертания полноценной восходящей тенденции", - отмечает аналитик инвесткомпании.

По мнению Карпунина, локальные просадки из-за волн фиксации длинных позиций могут иметь место, но при прочих равных поводов для отката ниже мартовских минимумов по индексу Мосбиржи (2360-2400 пунктов) недостаточно. В случае закрепления индекса выше уровня 2800 пунктов далее откроется дорога в сторону 2920-2930 пунктов. Причем достижение этих отметок может происходить не только за счет экспортеров (нефтегаза и металлургов), но и за счет показавших импульс роста банков и потребительского сектора, считает эксперт.

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