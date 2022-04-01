Средний курс рубля в апреле, вероятно, составит 75-80 руб./$1 - ПСБ

Средний курс рубля в апреле, вероятно, составит 75-80 руб./$1, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Недостаточный спрос со стороны импортеров способствовал паре доллар-рубль на протяжении последних двух недель активно сбрасывать свою накопленную перекупленность. В апреле мы ожидаем сохранения этой ситуации: импорт останется под давлением, а экспорт возможно немного снизится на фоне снижения спроса на отечественное сырье, а также фактора сезонности. Данные предположение позволяет нам полагать, что средний курс доллара в этом месяце попытается опуститься в диапазон 75-80 руб./$1", - прогнозирует эксперт банка Егор Жильников.

Однако аналитик полагает, что в апреле мы, скорее всего, сможем увидеть и меры ЦБ (например, снижение комиссии на покупку доллара, снижение обязательных объемов реализации валютной выручки и пр.) по сдерживанию чрезмерного укрепления национальной валюты. Так, регулятор уже рекомендовал банкам установить курсы валют для компаний-импортеров, максимальное отклонение которых не должно превышать 2 руб. от биржевого для их активизации и повышения спроса на валюту.

"Кроме того, в ближайшие месяцы сальдо торгового баланса, по нашим оценкам, начнет снижаться на фоне постепенного восстановления импорта в страну и некоторого сжатия экспорта топлива, что также ограничит потенциал сильного укрепления рубля", - считает Жильников.

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