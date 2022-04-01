Инвестбанк Синара рекомендует держать акции Union Pacific с прогнозной ценой $283

"Инвестиционный банк Синара" рекомендует держать акции Union Pacific Corp. с прогнозной стоимостью $283 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 4% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале.

"Union Pacific стал "тихой гаванью" в период высокой волатильности на рынке. Котировки компании с начала года выросли на 8,5%, тогда как индекс S&P 500 потерял 5%. Эмитент обладает стабильным бизнесом с высокой доходностью на собственный капитал - 46% (по итогам 2021 года). Объем перевозок компании в 2021 году достиг допандемийного уровня. Несмотря на ожидаемое замедление темпов роста выручки, которые краткосрочно поддержал отложенный после пандемии спрос, и отсутствие значимых триггеров роста, Union Pacific - хороший защитный актив. Мы присваиваем компании рейтинг "держать" с целевой ценой $283 за штуку", - пишут аналитики банка Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

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