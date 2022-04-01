Инвестиции в платину оптимально делать в связке с палладием или золотом - BCS Express

Инвестиции в платину оптимально делать в связке с палладием или золотом, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Драгоценные металлы в этом году снова в цене, но двигаются они несинхронно и зачастую против друг друга. Это открывает возможности для заработка на встречном и обратном движении металлов. Кроме того, позволяет лучше диверсифицировать свои вложения - золото служит защитой от падения рынка акций, а платина служит защитой от падения самого золота. Если говорить про текущий момент, то интересно выглядит ставка на удаление цен двух основных платиноидов друг от друга. В моменте платина перекуплена относительно палладия, хотя номинально она вдвое дешевле. Расчетный пример показывает, что на противоположном движении платины (вниз) и палладия (вверх) можно зарабатывать около 20% на горизонте нескольких дней. Для заключения описанной сделки потребуется гарантийное обеспечение для трех фьючерсов на сумму около 110 тыс. рублей", - пишет аналитик инвестиционной компании в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.