Вероятно продолжение снижения цены акций Walgreens Boots Alliance - Инвестбанк Синара

Вероятно продолжение снижения котировок акций Walgreens Boots Alliance на фоне негативного прогноза менеджмента эмитента на 2022 год, говорится в комментарии аналитиков "Инвестиционного банка Синара" Сергея Вахрамеева и Ирины Фомкиной.

"Несмотря на позитивную отчетность Walgreens Boots Alliance за 2К22, на наш взгляд, финансовые показатели компании во 2П22 окажутся под давлением ввиду снижения спроса на вакцинацию и тестирование на COVID-19. При этом менеджмент дал низкие ожидания по темпам роста чистой прибыли на весь текущий год на уровне 1-5%. Мы расцениваем прогноз на 2022 год как негативный и ожидаем дальнейшего снижения стоимости акций компании", - указывают эксперты.

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