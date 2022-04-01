Новость о дроблении акций GameStop краткосрочно позитивна для их цены - Инвестбанк Синара

Новость о намерении GameStop произвести дробление акций, увеличив их количество с 300000000 до 1000000000 штук позитивна для котировок бумаг эмитента в краткосрочной перспективе, поскольку они станут более доступны для розничных инвесторов, говорится в обзоре аналитиков "Инвестиционного банка Синара".

Эксперты при этом отмечают, что с фундаментальной точки зрения новость нейтральна и не повлияет на оценку справедливой стоимости компании.

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