BCS Express снизил прогнозную стоимость акций Lyft до $53

Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций Lyft Inc. с $55 до $53 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 38% от текущего уровня, по итогам квартальной отчетности эмитента на фоне пересмотра операционных показателей, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена экспертами.

При этом аналитики отмечают, что акции компании могут оставаться под давлением в ближайший квартал из-за роста стоимости топлива, что весьма затруднительно перенести на потребителя без потери части спроса.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.