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01 апреля 2022 года 15:05
S&P 500 проведет торги в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4500-4550п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4500-4550 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Начав неделю ростом, S&P 500 достиг максимальной за два месяца отметки 4637 пунктов. RSI находится в зоне перекупленности, в то время как MACD не дает сигналов об ослаблении силы "быков". Ближайший уровень поддержки расположен на уровне 50-дневной скользящей средней рядом с отметкой 4411 пунктов", - пишут аналитики инвесткомпании. Эксперты отмечают, что индекс S&P 500 с начала года потерял 5,23%, что подстегнуло компании активизировать программы buy back. В течение первых двух месяцев 2022 года эмитенты заявили о планах выкупить с рынка собственные акции на сумму $238 млрд. Как следствие, в 2022г объем buy back компаний из S&P 500 может превзойти прошлогодний показатель на 12%, составив $1 трлн. Этот прогноз выглядит, по мнению стратегов "Фридом Финанс", вполне оправданным ввиду значительных запасов денежных средств и уверенного роста EPS корпораций. Кроме того, выкуп бумаг сейчас вполне логичен, поскольку долевой рынок оказался под давлением из-за опасений, связанных с параметрами плана Федрезерва по повышению процентных ставок, а также с геополитической напряженностью и резким повышением цен на сырьевые товары. "Программы buy back могут оказать котировкам поддержку за счет сокращения количества бумаг в обращении, что увеличит прибыль на акцию, - полагают эксперты. - Кроме того, выкуп бумаг улучшит настроения инвесторов, поскольку такие программы обычно свидетельствуют о том, что руководители с оптимизмом смотрят на перспективы своих компаний и уверены в стабильности их финансового положения. В последние недели о buy back объявили Vipshop ($1 млрд), Lululemon ($1 млрд), BioNTech ($1,5 млрд), UBS ($6 млрд) и Amazon ($10 млрд). Alibaba увеличила объем программы выкупа с $15 млрд до $25 млрд". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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