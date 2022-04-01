"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Baidu с целью $169

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Baidu Inc. с целью $169 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28%, стоп-приказ: $120, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Несмотря на замедление роста рекламных доходов компании в последние кварталы, позиции Baidu незыблемы - более чем 85%-я доля на рынке поисковиков, отмечается в комментарии. По мере ослабления ковидных ограничений в Китае аналитики "Финама" прогнозируют восстановление рекламных доходов компании.

"Диверсификация экосистемы Baidu уже приносит заметные результаты. Baidu - один из главных новаторов на китайском рынке, работает в широком спектре сегментов с целью наращивания доли нерекламной выручки. Среди таких направлений - AI, интеллектуальное вождение и грамотное расширение экосистемы. За последние пять лет доля расходов на R&D выросла с 15,2% до 20,0% от выручки, что объясняет бурный рост нерекламного бизнеса", - пишут эксперты.

"С технической точки зрения бумага движется в рамках бокового тренда. Открывать позицию рекомендуем на текущем уровне с целью $169. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $120 риск на портфель составит 0,91%. Соотношение прибыль/риск составляет 3", - указывают аналитики инвесткомпании.

Baidu - китайская интернет-компания, разработчик популярной в Поднебесной одноименной поисковой платформы. Компания остается лидером в китайском сегменте интернет-рекламы.

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