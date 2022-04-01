"Фридом Финанс" рекомендует покупать Salesforce с целью $294

"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Salesforce.com Inc. до $294 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитика инвесткомпании Вадима Меркулова, к ключевым среднесрочным драйверам роста акций компании можно отнести лидирующие позиции эмитента в сегментах прикладных софтверных решений для продаж и сервиса (с долей рынка около 20-25%), а также ведущее положение в сегменте аналитических продуктов (Tableau) и платформ для создания приложений. Salesforce предлагает один из лучших наборов решений для взаимодействия с клиентами, их персонификации (на основе AppExchange), а также постоянно добавляет ценностные предложения за счет расширения имплементации ИИ- и МО-функций для пользователей.

"Несмотря на значительные масштабы бизнеса, Salesforce сохраняет агрессивные темпы роста. По итогам IV квартала 2021г выручка выросла на 26% (на 27% без учета валютных колебаний), что превышает ожидания рынка и первоначальный прогноз менеджмента компании на 1,1% и 2% соответственно. Сильной стороной последнего квартального отчета стало повышение гайденса по выручке по итогам 2022г до $32,1 млрд (+21,2%) по сравнению с предыдущим прогнозом, предполагавшим увеличение до $31,8 млрд. Позитивная динамика выручки в краткосрочной перспективе будет поддерживаться за счет увеличения объема обязательств к исполнению (RPO) на 21% при росте величины краткосрочных RPO в постоянных ценах на 24%. Согласно оценкам менеджмента, выручка в следующем квартале повысится на 24%, до $7,375 млрд, при снижении скорректированной EPS на 22,7%", - отмечает эксперт "Фридом Финанс".

Salesforce - один из крупнейших в мире разработчиков облачного (SaaS) прикладного ПО, занимающий лидирующие позиции на рынке CRM-решений и облачных сервисных продуктов.

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