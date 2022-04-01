Бизнес-профиль Segezha остается сильным - Альфа-банк

Бизнес-профиль Segezha Group остается сильным, отмечается в обзоре Альфа-банка.

"Segezha Group вчера представила хорошие финансовые результаты за 4К21 - выручка выросла на 28% г/г (-6% к/к), тогда как OIBDA снизилась на 10% г/г на фоне разовых факторов. Цены оставались на рекордных уровнях, несмотря на сезонное замедление спроса в строительной отрасли. В 1К22 Segezha ожидает позитивных трендов в рыночном ценообразовании на фоне роста спроса на мешочную бумагу, индустриальную упаковку, пиломатериалы, фанеру и клееную балку. Мы считаем, что бизнес-профиль Segezha остается сильным, так как потенциально негативная конъюнктура на западных рынках на фоне санкционных рисков может быть полностью или частично нейтрализована укреплением восточного направления бизнеса компании благодаря недавним покупкам Новоенисейского ЛХК и Интер Форест", - пишут аналитики Анна Курбатова и Олеся Воробьева.

Что касается инвестиционной программы, большинство текущих проектов находится на финальной или продвинутой стадии реализации, что, на взгляд экспертов банка, указывает на ограниченный риск стратегическим планам по расширению мощностей.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.