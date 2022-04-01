Нефтяные фьючерсы, вероятно, закончат неделю на уровнях ниже $105/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Нефтяные фьючерсы, вероятно, закончат неделю на уровнях ниже $105 за баррель Brent, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Фьючерсы на нефть марки Brent снизились в четверг на 4,88%, до $107,91/барр. Давление на нефтяные котировки оказывают планы значительной по объему продажи нефти из резервов США, а также, вероятно, ряда других стран. Вчерашнее заседание ОПЕК+, как и ожидалось, не принесло рынку особых сюрпризов. Так, уровни по наращиванию добычи были увеличены до 432 тыс. барр./сутки, что учитывает более высокие базовые уровни добычи и согласуется с текущими планами картеля. Сегодня в связи с переходом на новый месяц фьючерсы Brent торгуются около $103,60/барр.", - отмечают аналитики банка.

Вечером в пятницу будут опубликованы недельные данные по числу буровых установок в США от Baker Hughes. Тем не менее, такие данные сейчас вряд ли будут оказывать заметное влияние на рынок энергоресурсов, считают в банке.

"Сейчас инвесторы особо следят за планами по продаже нефти из резервов ряда стран и за развитием ситуации с российскими поставками. Предложенная Россией схема оплаты в целом снижает опасения резкого отказа от российских поставок, но риски развития такого сценария остаются. Тем не менее котировки в пятницу останутся под давлением, и фьючерсы Brent, вероятно, закончат неделю ниже $105/барр.", - прогнозируют эксперты.

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