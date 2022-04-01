Долгосрочная перспектива цены акций Applied Materials умеренно позитивна - BCS Express

Долгосрочная перспектива котировок акций Applied Materials умеренно позитивна, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

"Сохраняющийся дефицит чипов и стремление крупных производителей построить новые заводы может позитивно сказаться на акциях Applied Materials . Руководство компании ожидает улучшения финансовых показателей в текущем году. Это делает долгосрочную перспективу котировок бумаг эмитента умеренно позитивной. В моменте пока нет четких сигналов по входу в позицию, но можно проводить спекулятивные сделки. Акции привлекательны даже по текущим ценам, но могут появиться и более интересные возможности для входа. Как вариант, можно приобрести некоторое количество акций сейчас, а позже докупать", - отмечает аналитик инвестиционной компании.

Applied Materials - один из крупнейших поставщиков оборудования, услуг и программного обеспечения для полупроводниковой промышленности.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.