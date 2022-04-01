.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Вероятно возвращение пары доллар/рубль в диапазон 85-95 руб./$1 во II кв. 2022г - BCS Express
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
01 апреля 2022 года 11:48
Вероятно возвращение пары доллар/рубль в диапазон 85-95 руб./$1 во II кв. 2022г - BCS Express
Пара доллар/рубль, скорее всего, вернется в диапазон 85-95 руб./$1 во II кв. 2022г при условии незначительных изменений в геополитической обстановке и ситуации на мировых рынках, считает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин. "Скорее всего, волатильность российского валютного рынка в ближайшие три месяца снизится, если мы не увидим новых геополитических потрясений, - прогнозирует аналитик. - Правда, мировые рынки, напротив, могут испытать серьезную просадку, если инфляция ускорится, а ключевые центробанки для борьбы с ней будут вынуждены и дальше быстро ужесточать монетарную политику. На фоне вероятной слабости экономических показателей это способно напугать инвесторов угрозой стагфляции. Реакция рублевых активов на возможную дестабилизацию мировых рынков будет зависеть от того, насколько уменьшится влияние геополитики, а также от степени сохранения жестких регуляторных ограничений со стороны властей и ЦБ". Тем не менее, если появится угроза долгосрочным перспективам глобального сырьевого спроса, это может вызвать переоценку курса рубля в сторону снижения, полагает Бабин. Сохранение высокой геополитической неопределенности усугубит эту ситуацию. "Однако в нашем базовом сценарии предполагается, что геополитическая обстановка существенно не изменится, как и ситуация на мировых рынках. В этом случае, скорее всего, доллар вернется в диапазон 85-95 руб./$1", - допускает стратег инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
.
01 апреля 2022 года 19:00
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции ConocoPhillips с целью $112 за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев. Цена входа: от $100, потенциальная доходность: до 12%, говорится в комментарии инвестиционной компании. "ConocoPhillips - бенефициар высоких цен на нефть. Дополнительным... читать дальше
.01 апреля 2022 года 18:30
Средний курс рубля в апреле, вероятно, составит 75-80 руб./$1, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). "Недостаточный спрос со стороны импортеров способствовал паре доллар-рубль на протяжении последних двух недель активно сбрасывать свою накопленную перекупленность. В апреле мы ожидаем... читать дальше
.01 апреля 2022 года 17:54
"Инвестиционный банк Синара" рекомендует держать акции Union Pacific Corp. с прогнозной стоимостью $283 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 4% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале. "Union Pacific стал "тихой гаванью" в период высокой волатильности на... читать дальше
.01 апреля 2022 года 17:35
Акции компаний, работающих в направлении развития и внедрения альтернативных источников энергии, должны стать на ближайшие как минимум 5 лет одним из ключевых направлений для инвесторов при поиске покупок на фондовых рынках, считает эксперт BCS Express Никита Покровский. "Предполагаю, что,... читать дальше
.01 апреля 2022 года 17:11
Инвестиции в платину оптимально делать в связке с палладием или золотом, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "Драгоценные металлы в этом году снова в цене, но двигаются они несинхронно и зачастую против друг друга. Это открывает возможности для заработка на встречном и обратном движении... читать дальше
.01 апреля 2022 года 16:47
Вероятно продолжение снижения котировок акций Walgreens Boots Alliance на фоне негативного прогноза менеджмента эмитента на 2022 год, говорится в комментарии аналитиков "Инвестиционного банка Синара" Сергея Вахрамеева и Ирины Фомкиной. "Несмотря на позитивную отчетность Walgreens Boots Alliance за... читать дальше
.01 апреля 2022 года 16:28
Новость о намерении GameStop произвести дробление акций, увеличив их количество с 300000000 до 1000000000 штук позитивна для котировок бумаг эмитента в краткосрочной перспективе, поскольку они станут более доступны для розничных инвесторов, говорится в обзоре аналитиков "Инвестиционного банка... читать дальше
.01 апреля 2022 года 16:05
Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций Lyft Inc. с $55 до $53 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 38% от текущего уровня, по итогам квартальной отчетности эмитента на фоне пересмотра операционных показателей, сообщается в комментарии инвестиционной... читать дальше
.01 апреля 2022 года 15:25
Решение Evraz об отмене выделения угольного бизнеса негативно для цены акций Распадской - BCS Express
Решение Evraz о прекращении процесса выделения угольного бизнеса негативно для котировок акций "Распадской", говорится в комментарии экспертов BCS Express. "Металлургический холдинг отмечает, что отмена выделения угольного бизнеса обусловлена санкциями против РФ и ответными мерами страны. Это не... читать дальше
.01 апреля 2022 года 15:05
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4500-4550 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Начав неделю ростом, S&P 500 достиг максимальной за два месяца отметки 4637 пунктов. RSI находится в зоне перекупленности, в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.