Золото, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $1880-2000/унц. во 2К22 - BCS Express

Колебания цены на золото во втором квартале текущего года в базовом сценарии могут уложиться в диапазон $1880-2000 за тройскую унцию, считают эксперты BCS Express.

Котировки золота в I квартале текущего года росли - геополитическая напряженность, инфляция в США находится на максимальных уровнях за 40 лет, ужесточение риторики ФРС и рост доходностей, констатируют аналитики инвесткомпании.

"Отмеченные факторы останутся актуальными и во втором квартале 2022 года, но эффект их воздействия на цену может измениться. Можно сказать, что ожидания по золоту на II квартал нейтрально негативные. Прошедший в I квартале рост котировок во многом отыграл актуальные драйверы. В базовом сценарии колебания цен могут уложиться в диапазон $1880-2000 за тройскую унцию. В этом прогнозе геополитический фактор постепенно переваривается, но если ситуация обострится, то не исключены импульсы роста к $2080", - указывают эксперты.

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