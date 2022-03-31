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31 марта 2022 года 18:09
Шансы на снижение ставки ЦБР в апреле стали выше - Инвестбанк Синара
Шансы на снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 29 апреля 2022 года стали выше, считает эксперт "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин. "Недельная инфляция замедлилась до 1,2% после трех недель на уровне около 2%, годовая ускорилась до 15,7%. С начала месяца по 25 марта цены выросли на 6,60%. Весьма вероятно, что инфляция за целый месяц составит 8,0%, ниже изначальных ожиданий в 9-10%. В годовом выражении она должна достичь 18% (а не 19-20%, как ранее ожидалось), - отмечает аналитик в комментарии. - Скачок инфляции явно позади. Резкое укрепление курса рубля не позволяет инфляции продолжать расти, более того, способствует ее быстрому падению, что повышает шансы на снижение ключевой ставки на следующем заседании совета директоров ЦБ РФ 29 апреля". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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