Геополитика может помешать росту мировых фондовых рынков - "Велес Капитал"

Геополитика может помешать дальнейшему росту на мировых фондовых площадках, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Настроения на мировых фондовых площадках в апреле с фундаментальной точки зрения, безусловно, во многом будут зависеть от развития геополитического конфликта, отмечает эксперт в комментарии. "Одной из наиболее устойчивых западных экономик с этой точки зрения выглядит американская, что уже наглядно видно по попыткам национальных фондовых индексов вернуться к среднесрочному росту. США в возникшем на европейском континенте конфликте по большей части занимают позицию наблюдателя и даже перспектива более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики на контрасте со сложностями в других экономиках пока не слишком пугает инвесторов, тем более следующего повышения ставок ФРС ожидают лишь в мае. Иным образом обстоят дела в Европе, которая на фоне сложностей с оплатой российского газа может в самое ближайшее время столкнуться с энергетическим кризисом в условиях и так высокой инфляции с рисками усиления экономических сложностей", - указывает Кожухова.

"Если говорить о российских активах на данный момент, то можно предположить, что основная санкционная волна уже пройдена, в связи с чем в апреле можно будет приступить к переорганизации бизнесов и подсчету убытков от введенных ограничений. Пока нерезиденты не могут продать российские акции, обвала на рынке скорее ожидать не стоит, но возможны локальные снижения при усугублении геополитических факторов, - пишет аналитик инвесткомпании. - С технической точки зрения индексы Мосбиржи и РТС находятся в удобной позиции для развития роста и снятия в том числе среднесрочной перепроданности, но в текущих условиях ориентироваться, безусловно, стоит главным образом на фундаментальные факторы. Рублевый индикатор при благоприятном развитии событий может прежде всего стремиться к 3050 пунктам (район средней полосы Боллинжера дневного графика) при среднесрочной поддержке у 2000 пунктов, а долларовый - к 1200 пунктам при поддержке у 600 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.