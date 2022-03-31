"ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции "ЛУКОЙЛа" и "Сегежа", убрав бумаги "Газпрома" и "префы" "Мечела", сообщается в комментарии.

Текущий состав топ-10 акций России: "АЛРОСА", "ЛУКОЙЛ", "Норильский никель", "Магнит", "Сегежа", "ММК", "Полюс", "Роснефть", привилегированные акции "Сургутнефтегаза", "Татнефть".

"В условиях высоких внешнеэкономических рисков мы продолжаем концентрироваться на акциях экспортёров. По-прежнему отдаём предпочтение компаниям с диверсифицированными каналами сбыта и российскими акционерами. Последнее является важным фактором для сохранения дивидендных выплат. Мы делаем две замены. Меняем акции "Газпрома" на "ЛУКОЙЛ" из-за возможного сокращения экспорта газа в Европу на фоне перевода оплаты контрактов на рубль. Вместо "префов" "Мечела" включаем бумаги "Сегежа". Переориентация многих компаний усиливает транспортные проблемы на ж/д. Предлагаемое повышение тарифов РЖД и сдерживание роста цен на уголь на внутреннем рынке способны негативно отразится на рентабельности угольных компаний. "Сегежа" выглядит устойчивее - несмотря на логистические затруднения, компания продолжает поставки продукции в Европу", - пишут эксперты.

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