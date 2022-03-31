Вероятна коррекция цены акций Lululemon Athletica в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Вероятна коррекция вниз цены акций Lululemon Athletica в ближайшее время, считают эксперты "Инвестиционного банка Синара".

"Котировки акций Lululemon Athletica выросли на 9,6% в среду после объявления о выкупе собственных акций на сумму $1 млрд (2% рыночной капитализации) и публикации сильных прогнозов финансовых показателей на 2022 год. Ожидается, что выручка составит $7,5 млрд (аналитики прогнозируют $7,21 млрд), чистая прибыль - $9,25 в расчете на акцию (на 2% выше консенсус-прогноза). Мы считаем, что инвесторы чрезмерно позитивно оценили новости, и ожидаем коррекции в цене акций эмитента", - говорится в комментарии банка.

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