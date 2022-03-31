"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Vale с целью $25

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Vale S.A. с целью $25 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24,4%, стоп-приказ: $17, говорится в комментарии инвестиционной компании

"Накануне СМИ опубликовали информацию о сделке на поставку никеля между Vale S.A. и крупнейшим в мире автопроизводителем Tesla. Это будет способствовать существенному росту продаж бразильской горнодобывающей компании", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения акции компании с конца прошлого года торгуются в восходящем канале. Открывать позицию рекомендуем на текущем уровне с целью $25. При покупке на 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $17 риск на портфель составит 0,77%", - указывают в "Финаме".

Vale S.A. - бразильская горнодобывающая компания, одна из крупнейших в мире. Занимает ведущее место по добыче железной руды и никеля, основные производственные мощности находятся в Бразилии в штатах Минас-Жерайс и Пара, также работает в Канаде, Мозамбике, Индонезии, Малави и Омане.

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