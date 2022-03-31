Курс евро краткосрочно еще может подняться в область 1,1200-1,1250 - "Открытие Инвестиции"

Курс пары EUR/USD краткосрочно еще может подняться в область 1,1200-1,1250, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Мы по-прежнему считаем, что курс пары EUR/USD краткосрочно может подняться в область 1,1200-1,1250, где котировки выглядят привлекательно для возобновления коротких позиций (покупок доллара) с целью 1,0850-1,0800. Однако во второй половине года, скорее всего, цикл повышения ставок уже будет полностью заложен в цены, при этом денежный рынок начнет закладывать в цены потенциал повышения ставок в Европе, что может привести к развороту "бычьего" тренда по доллару, который наблюдается с января 2021 года", - указывает Шульгин в комментарии.

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