BCS Express сохраняет рекомендацию "держать" для акций Micron

Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "держать" для акций Micron Technology с прогнозной стоимостью на уровне $82 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Наш взгляд на отчетность Micron за финансовый квартал позитивный. При этом надо отметить, что из полупроводниковых компаний эмитент наиболее подвержен инфляционному давлению на издержки, так как производит модули памяти на собственных заводских мощностях. По итогам отчетности менеджмент показал свою способность избегать негативного влияния инфляции на рентабельность, но отметил рост цен (без детализации масштаба) на химические и газовые сырьевые продукты, а также другие компоненты для производства полупроводников. Мы сохраняем нашу целевую цену в $82 за бумагу и рекомендацию "держать", - пишут эксперты.

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