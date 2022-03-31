Укрепление рубля и замедление инфляции могут стать импульсом для смягчения ДКП Центробанка - "Велес Капитал"

Укрепление рубля и замедление инфляции могут стать хорошим импульсом для начала смягчения валютных ограничений и денежно-кредитной политики ЦБ РФ, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"Российская валюта демонстрирует укрепление восьмую торговую сессию подряд, - констатирует эксперт. - Основными факторами в пользу рубля остаются валютные ограничения и резкое сжатие импорта. Прогресс в мирном урегулировании геополитической ситуации также выступает положительным моментом, но в условиях фактического отсутствия на рынке крупных рыночных игроков фактор переговоров сейчас не транслируется в полной мере в покупки рубля. Не исключено, что при сохранении текущих условий российская валюта в скором времени может вернуться к уровням, предшествовавшим кризисному обострению, и закрепиться в районе 75-80 руб./$1".

Вместе с укреплением рубля замедляется недельная инфляция, подчеркивается в комментарии. За период с 19 по 25 марта показатель составил 1,2% (годовая - 15,7%) против 1,93% неделей ранее и 2+% в предыдущие недели.

"Впрочем, недельному замедлению способствует не только курс, но и некоторое охлаждение потребительского спроса в отношении отдельных категорий товаров и услуг. Одновременно банки продолжают корректировать свои процентные ставки по вкладам, и сейчас у большинства основных игроков максимальные ставки по срочным предложениям не превышают 19-19,5%. Укрепление рубля, замедление недельной инфляции и коррекция ставок на депозитном рынке могут послужить хорошим импульсом для начала смягчения валютных ограничений и процентной политики ЦБ", - отмечает Кравченко.

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