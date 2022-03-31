S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4580-4640п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4580-4640 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 прервал четырехдневную серию роста, вернувшись к сопротивлению на отметке 4600 пунктов. Инвесторы сохраняют осторожность в оценках геополитической ситуации и риторики ФРС. RSI находится вблизи зоны перекупленности, при этом MACD пока не сигнализирует об ослаблении восходящего тренда. Ближайшей поддержкой для индекса широкого рынка выступает 200-дневная скользящая средняя на уровне 4482 пунктов", - пишут аналитики инвесткомпании.

Эксперты обратили внимание на неоднозначность опубликованной в среду макростатистики. Согласно предварительным оценкам ADP, число новых рабочих мест в частном секторе США за март увеличилось на 455 тыс., несколько превысив ожидания, однако аналогичный показатель за февраль был пересмотрен вниз до 475 тыс. Окончательная оценка роста ВВП США за четвертый квартал снижена до 6,9% г/г, тогда как экономисты ожидали ее повышения до 7,1%. Вероятное замедление экономического роста США сдерживает ожидания в отношении активности ФРС в плане ужесточения ДКП, подчеркивается в комментарии.

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