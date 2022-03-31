Рубль может закрепиться у отметки 82 руб./$1 в четверг - Sber CIB

Рубль может закрепиться у отметки 82 руб./$1 в четверг, полагают аналитики Sber CIB.

"Рубль в среду подорожал менее значительно, чем в предыдущие дни. Сдержать укрепление рубля могли покупки иностранной валюты рядом инвесторов в связи с досрочным выкупом еврооблигаций Россия-2022 Минфином. В четверг такого сдерживающего эффекта для рубля мы не ожидаем, и обменный курс может достичь 82 руб./$1", - пишут эксперты банка.

Нефть Brent котируется ниже $107 за баррель, указывают аналитики. Администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность вывода на рынок рекордно больших объёмов из нефтяных резервов США (около 180 млн баррелей) на протяжении нескольких месяцев. В четверг пройдёт заседание ОПЕК+, где, вероятно, будет утверждено очередное небольшое увеличение добычи в размере 0,4 млн баррелей в сутки в месяц. Если заседание затянется, это будет означать, что внутри группы обсуждаются варианты ускоренного повышения добычи, что неблагоприятно для цен на нефть, полагают аналитики.

"Кривая доходности ОФЗ в среду стабилизировалась в диапазоне от 11% у 19-летних выпусков до 15% у однолетних. Данные Росстата показали, что за последнюю отчётную неделю инфляция в РФ замедлилась до 1,2% с 1,9% неделей ранее. Тем не менее рынок уже заложил в котировки существенное снижение ключевой ставки в текущем году", - считают аналитики.

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