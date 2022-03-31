Высока вероятность снижения ставки ЦБ РФ на апрельском заседании - "Солид Брокер"

Высока вероятность снижения Банком России ключевой ставки на заседании 29 апреля, говорится в комментарии "Солид Брокер".

Годовая инфляция в России на 25 марта ускорилась до 15,66% по сравнению с 14,53% неделей ранее, свидетельствуют данные Минэкономразвития. Это рекордный показатель с сентября 2015г, тогда годовая инфляция составляла 15,7%, напоминают аналитики. При этом недельный показатель инфляции c 19 по 25 марта 2022г снизился и составил 1,16% после 1,93% неделей ранее.

Эксперты отмечают, что в конце февраля - начале марта были панические покупки всего и вся в ожидании дефицита товаров после введения санкций, что, по их мнению, и привело к росту цен практически на всё. Ситуацию усугубил резко ослабевший курс рубля. Однако уже сейчас курс рубля вернулся на уровни до введения санкций на золото-валютные резервы, и это оказывает дефляционный эффект.

"Тем не менее, пока сохраняется дефицит определенных товаров, цены будут расти, поэтому инфляция отступать не будет. Но при этом ключевую ставку ЦБ может начать снижать ещё до достижения пика по инфляции. Паника купировалась, спрос "задушен", у населения проявляется тенденция с сбережению. Индикаторы денежного рынка говорят о вероятном постепенном снижении ключевой ставки. Поэтому либо досрочно, либо на следующем заседании ЦБ 29 апреля вероятность снижения ставки высокая", - полагают аналитики "Солид Брокер".

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