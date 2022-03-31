Курс рубля, скорее всего, останется около уровня 83 руб./$1 в четверг - Банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары USD/RUB, скорее всего, останется около уровня 83 руб./$1 на торгах в четверг в случае отсутствия принципиально важных для национальной валюты новостей, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

Дальнейшая динамика рубля будет во многом зависеть от новостей ближайших дней относительно осуществления поставок газа за рубли, отмечают эксперты.

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