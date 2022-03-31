Рубль сохраняет потенциал для дальнейшего укрепления - ПСБ

Рубль сохраняет потенциал для дальнейшего укрепления, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

"Пара доллар-рубль продолжает свое снижение в направлении отметки 80 руб./$1, - констатирует эксперт. - Поддержку национальной валюте оказывают ограниченный импорт и 80% реализации валютной выручки экспортерами при текущих высоких ценах. Однако, чего ожидать в апреле? Мы полагаем, что в марте сальдо торгового баланса увеличилось до $32 млрд ввиду резкого снижения импорта в Россию из-за ранее введенных санкций и сохраняющихся высокими экспортных продаж. В результате недостаточный спрос со стороны импортеров позволил паре доллар-рубль на протяжении последних двух недель активно сбрасывать свою накопленную перекупленность. В апреле же мы ожидаем сохранения этой ситуации: импорт останется под давлением, а экспорт. возможно, немного снизится на фоне снижения спроса на отечественное сырье, а также фактора сезонности".

Данные предположения позволяют эксперту банка полагать, что средний курс доллара в следующем месяце может опуститься в диапазон 70-75 руб./$1.

"Cкорее всего, мы сможем увидеть послабления ЦБ для торгов на валютном рынке (снижение комиссии на покупку доллара и пр.), чтобы избежать чрезмерного укрепления национальной валюты. Тем не менее, сценарий курса доллара ниже 80 руб./$1 выглядит наиболее вероятным, однако скорее носит локальный характер. Мы считаем, что в мае сальдо торгового баланса начнет снижаться на фоне восстановления импорта в страну, на что рубль может отреагировать ослаблением", - прогнозирует Жильников.

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