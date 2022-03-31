Вероятно сохранение высокой волатильности на рынке акций РФ в ближайшие недели или даже месяцы - "Фридом Финанс"

Вероятно сохранение высокой волатильности на российском рынке акций в течение нескольких ближайших недель или даже месяцев, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Торговля акциями носит спекулятивный характер. Резкий взлет котировок отдельных бумаг связан не с фундаментальными причинами, а основан на интуитивных ожиданиях. Другими словами, активно покупают те акции, которые уже демонстрируют резкий скачок относительно эмитентов, по которым есть предположение об улучшении операционных и финансовых показателей. При этом идея отыгрывается два-три дня, после чего инвесторы фиксируют "лонги" и цена акций корректируются. Такой характер торгов сохранится, вероятнее всего, продолжительное время: высокая волатильность будет отмечаться на рынке на протяжении нескольких недель или даже месяцев. В ближайшей перспективе можно ожидать ралли в бумагах потребительского сектора, а также металлургии и нефтегаза", - пишет эксперт в комментарии.

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