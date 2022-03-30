Растёт вероятность перевода всего российского экспорта на оплату рублями - "Открытие Инвестиции"

Растёт вероятность перевода всего российского экспорта на оплату рублями, что в будущем может обеспечить существенный рост ликвидности российского валютного рынка, считает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

"Рубль продолжил укрепляться при более скромных объёмах, чем накануне. Пока навес предложения внешней выручки превосходит спрос на валюту. Однако движение под отметку 80 руб./$1 может активизировать частный спрос. Также на рынке ждут развития ситуации с поручением о переводе оплаты за газ на рубли. Российский Зерновой Союз также предлагает перевести оплату экспорта зерновых на рубли, поскольку отечественные поставщики испытывают определённые сложности с валютными платежами. Пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идею расширить список товаров, продаваемых на экспорт за рубли, надо прорабатывать. То есть растёт вероятность перевода всего российского экспорта на оплату рублями, что в будущем может обеспечить существенный рост ликвидности российского валютного рынка", - пишет Кочетков.

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