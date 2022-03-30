"Финам" рекомендует покупать акции Chinasoft International с целью HKD 11,5

"Финам" рекомендует покупать акции Chinasoft International с целевой ценой 11,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

Китайский провайдер IT-сервисов Chinasoft International опубликовал отчетность по результатам 2021 года.

"Годовая выручка компании увеличилась на 30,5% г/г и достигла 18,4 млрд юаней по сравнению с 14,1 млрд юаней в 2020г, - отмечают аналитики "Финама". - В 2003-2020гг среднегодовые темпы роста выручки Chinasoft составляли 29,9%, и мы крайне позитивно оцениваем тот факт, что компании удалось в 2021г сохранить такие высокие темпы роста, учитывая ужесточение регулирования в техсекторе КНР. Годовая чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Chinasoft показала прирост на 19,1% г/г до 1,14 млрд юаней. Разводненная прибыль на акцию составила 0,38 юаня против 0,36 юаня в 2020 году. Также отмечаем значительный рост затрат на маркетинг и продажи на 29,4% г/г, административных затрат - на 34,9% г/г, затрат на исследования и разработки - на 34,3% г/г".

Chinasoft объявила о выплате годового дивиденда в размере HKD 0,0323 на акцию, что в текущих ценах предполагает 0,5% дивидендной доходности.

"Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для акций Chinasoft. Меры правительства КНР, направленные на поддержку фондового рынка и сохранение умеренно мягкой ДКП, могут успокоить волнения инвесторов и способствовать росту китайских акций", - пишут эксперты "Финама".

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