Индекс S&P 500 проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4620-4670п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4620-4670 пунктов, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 пробил сопротивление на уровне 4600 пунктов. RSI находится ближе к району перекупленности, MACD сигнализирует о возможном продолжении восходящего движения. Эти данные в совокупности могут свидетельствовать о продолжении роста бенчмарка на предстоящей торговой сессии", - отмечают эксперты.

Аналитики обращают внимание на опубликованный индекс потребительского доверия, которые в марте составил 107,2 пункта, немного превысив как консенсус-прогноз (107 пунктов), так и февральский показатель (105,7 пункта). Потребители неоднозначно оценивают свои краткосрочные финансовые перспективы, причем в одинаковых пропорциях ожидают, что их доходы либо увеличатся, либо уменьшатся.

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