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30 марта 2022 года 16:01
Вероятен дальнейший рост котировок акций Micron Technology - "Инвестбанк Синара"
Вероятен дальнейший рост котировок акций Micron Technology, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Компания Micron представила сильные результаты за финансовый 2К22 (закончился 3 марта 2022г) и прогноз на 3К22, - пишут аналитики Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина. - В 2К22 компании удалось увеличить операционную рентабельность благодаря снижению себестоимости в процентном соотношении к выручке с 74% в 2К21 до 54% в 2К22. Менеджмент Micron отметил значительный спрос на рынках корпоративных ПК, игровых видеокарт, 5G-смартфонов и электромобилей. Согласно ожиданиям руководства компании, выручка в 3К22 вырастет на 17,6% г/г до $8,5-8,9 млрд (консенсус: $8,2 млрд). Таким образом, темпы увеличения продаж снизятся по сравнению с 2К22, однако окажутся на 6% лучше ожиданий рынка". Эксперты отмечают, что прогноз по прибыли также превысил оценки консенсуса на 10% - $2,36-2,56 за акцию против прогнозируемых аналитиками $2,24. "Если прибыль в 4К22 продолжит расти такими же темпами, показатель может увеличиться на 78% г/г и окажется на 5% выше консенсус-прогноза, - прогнозируют Вахрамеев и Фомкина. - Мы расцениваем отчетность как позитивную и ожидаем дальнейшего роста котировок компании". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-MICRON-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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