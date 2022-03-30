"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Walgreens Boots Alliance с целью $54,5

Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walgreens Boots Alliance Inc. с целью $54,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,96%, стоп-приказ: $43, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты напоминают, что 31 марта компания опубликует отчетность по результатам II квартала за 2022 финансовый год. Аналитики ожидают небольшого роста прибыли на акцию (до $1,39) по сравнению с прогнозами прошлого квартала. В случае публикации данных лучше прогноза можно ожидать развития восходящего тренда и роста котировок выше $54, полагают они.

"С технической точки зрения цене не удалось обновить минимум и показать идею нисходящего движения. Поддержка на уровне $44 является хорошим ориентиром для ограничения убытка. Мы рекомендуем открывать позицию объемом 10% от портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $43. Соотношение прибыль/риск составляет 1,39", - указывают эксперты "Финама".

Walgreens Boots Alliance - крупнейшая в мире аптечная компания. Штаб-квартира находится в городе Дирфилд (США). Среди принадлежащих компании брендов - No7, Botanics, Liz Earle, Soap & Glory.

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