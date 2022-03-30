Вероятно укрепление рубля до 80-82 руб./$1 к концу апреля - Россельхозбанк

Рубль может укрепиться до 80-82 руб./$1 к концу апреля, полагает начальник аналитического отдела Департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов.

"Укрепление курса рубля во второй половине марта мы связываем, в первую очередь, с введенными жесткими ограничения Банка России на движение капитала и обязательной продажей 80% валютной выручки. Если условно разделить факторы влияния на рубль на два основных - внешнеторговые факторы и факторы движения капитала, то влияние последнего фактора полностью отсутствует. Сюда можно отнести и приостановление покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила", - отмечает Фетисов.

Что касается сальдо внешнеторгового фактора, то ежемесячное положительное сальдо внешней торговли достигло $20-25 млрд до обострения геополитической ситуации, указывает эксперт. После введения санкций со стороны стран-крупнейших торговых партнеров России и последующих за этим сбоев в логистических цепочках, а также снижения покупательской активности потребителей в условиях роста цен, импорт значительно сократился. По мнению аналитика, следует принимать во внимание также и "технические" сбои - участники ВЭД сталкиваются с задержками платежей со стороны западных банков по "санкционным мотивам", а также рост ставок по кредитам для импортеров.

"Если предположить, что импорт из "недружественных стран" сократился хотя бы наполовину, то положительное сальдо внешней торговли могло вырасти в марте до $45-60 млрд (при условии сохранения экспорта на прежнем уровне), - допускает стратег банка. - Кроме того, введение комиссии 12% на биржевых торгах, широкие спреды котировок банков, лимиты на снятие наличной валюты, высокие ставки по рублевым вкладам очень сильно ограничивают покупательскую активность в отношении доллара. Вероятность введения рублевых расчетов по экспортным операциям России также способствует укреплению рубля".

Резюмируя, Фетисов делает вывод, что покупать доллары на внутреннем валютном рынке, кроме импортеров, сейчас просто некому. Какие могут быть пределы укрепления при текущей геополитической ситуации?

"Факторов для роста курса рубля в апреле сейчас намного больше, чем факторов для снижения, - считает эксперт. - Во-первых, положительное сальдо торгового баланса в течение апреля может еще увеличится - тенденция сжатия импорта пока далека от завершения. Во-вторых, переход расчетов за энергоресурсы России, а, в крайнем случае, за более широкий список экспортных товаров будет еще сильнее укреплять рубль. Полагаем, что в перспективе до конца апреля курс рубля может еще укрепиться и "найти равновесие" в районе 80-82 руб./$1".

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