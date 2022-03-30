"Инвестбанк Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив РусАла

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет позитивную оценку перспектив "РусАла", говорится в обзоре инвестбанка.

"Мы полагаем, что сильно выросшие в последнее время цены на алюминий, как и девальвация рубля, должны оказать поддержу показателям прибыли компании, которые, по нашему мнению, неплохо защищены от сбоев в цепочках поставок, так как высокие цены компенсируют потенциальное сокращение объемов. Мы по-прежнему придерживаемся положительного взгляда на эмитента", - пишут аналитики.

"РусАл" утром 30 марта опубликовал финансовые показатели за второе полугодие 2021 года.

Как отмечают эксперты инвестбанка, результаты компании оказались немного ниже их оценок. "Благодаря более высоким ценам реализации алюминия и выручка, и EBITDA выросли в отчетном периоде на 20% п/п (до $6,5 млрд и $1,6 млрд соответственно), но оказались на 4% ниже наших ожиданий. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 26% п/п и составила $857 млн (также на 4% ниже нашего прогноза)", - поясняют они.

"Негативный момент заключается в увеличении чистого долга компании на 16% относительно первого полугодия 2021 года. Сумма его на конец 2021 года составила $4,7 млрд, а отношение к EBITDA - 1,6. "РусАл" не проводит на этот раз телефонную конференцию для инвесторов. Результаты нам представляются по большому счету нейтральными с точки зрения их влияния на динамику котировок акций. Куда больше инвесторов сейчас интересуют спотовые цены на алюминий ($3500/тонна) и потенциальное воздействие санкций на объемы производства "РусАла" в этом году", - говорится в отчете.

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