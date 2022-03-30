Цена нефти, возможно, останется в диапазоне $105-115/барр. до конца текущей недели - "Финам"

Цена на нефть марки Brent, возможно, останется в диапазоне $105-115 за баррель до конца текущей недели, сообщается в комментарии ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина.

"Нефтяной рынок на данный момент остается крайне волатильным, и пока непонятно, каким образом будет восполняться дефицит нефти в Европе из-за ухода оттуда поставок из России. В этой связи не стоит ждать быстрого снижения котировок нефти марки Brent ниже отметки $100/баррель. Основное внимание участников рынка сейчас уделяется дефициту предложения, особенно на фоне низкого уровня запасов нефти в мире, - отмечает эксперт. - За последние сутки котировки нефти марки Brent обозначили, что локальное сопротивление находится теперь на уровне $115/баррель, а ближайшая поддержка - $105/баррель. Видимо, в этом диапазоне цены будут торговаться до конца текущей недели, когда станут ясны итоги заседания ОПЕК+. Стохастик на дневном графике разворачивается вниз, а значит, цены на нефть могут показать еще одну волну снижения".

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