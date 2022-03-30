Акции Акрона могут представлять интерес для долгосрочных инвесторов - "Финам"

Сохраняющаяся геополитическая напряженность продолжает оказывать давление на отечественный фондовый рынок, но акции "Акрона" по-прежнему могут представлять интерес для долгосрочных инвесторов, считает аналитик инвестиционной компании "Финам" Александр Ковалев.

"Взлетевшие до исторических максимумов мировые цены на удобрения укрепили финансовые результаты и перспективы "Акрона" на ближайшие годы. При этом компания выглядит умеренно защищенной от возможных санкций в силу дефицита удобрений и угрозы продовольственного кризиса в ряде стран. Однако мы не исключаем, что под определенные ограничения в будущем может попасть добыча калия на канадском месторождении, - пишет эксперт в обзоре. - С точки зрения технического анализа на недельном графике акции "Акрона" выглядят очень дорогими после "рывка", последовавшего за открытием торгов на Мосбирже. Индекс относительной силы закрепился на уровне 88, что говорит о вероятности коррекции на горизонте нескольких недель".

"Акрон" - один из ведущих вертикально интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире. В ассортимент продукции компании входят азотные удобрения (аммиачная селитра, карбамид, карбамидо-аммиачная смесь), аммиак и сложные удобрения. Компания консолидирует операции по добыче сырья, химическому производству, логистике и дистрибуции конечной продукции.

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