Ставка на акции компаний IT-сектора в РФ в текущий момент вполне оправдана -"Фридом Финанс"

Ставка на акции компаний IT-сектора на российском фондовом рынке в текущий момент вполне оправдана, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Инвесторы ищут новые идеи. Сохраняется спрос на бумаги производителей удобрений и продуктов питания. Однако важно отметить, что у первых меньше рисков экспортных ограничений. Динамика котировок сырьевых компаний преимущественно негативная, зато отмечается интерес к бумагам эмитентов из IT-сектора, хотя спрос не подкреплен фундаментальными причинами и основан на спекулятивных ожиданиях того, что отечественные игроки смогут заменить в этой сфере иностранных. Хотим подчеркнуть, что VK (+72,3% по итогам торгов во вторник) и так занимает наибольшую долю на рынке соцсетей. Как следствие, уход конкурентов не приведет к кратному росту доходов компании. Тем не менее ставка на IT-сектор сейчас оправдана, поскольку государство предоставляет компаниям значительные льготы и послабления", - пишет начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Георгий Ващенко.

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